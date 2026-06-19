Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı

19.06.2026 08:22
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında olduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 47 şüphelinin "Rüşvet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, 2863 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Görevi Kötüye Kullanma" suçlarına karıştığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Yapılan operasyonlarda Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı belediye personelinin, doğal ve arkeolojik sit alanı statüsündeki bölgelerde usulsüz işlemlere rüşvet karşılığında izin verdiği yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında iletişimin tespiti ve teknik takip tedbirlerinin uygulandığı, MASAK verileri ile HTS ve baz kayıtlarının incelendiği, ayrıca tanık ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

Rüşvet karşılığı ruhsat ve kaçak yapılara göz yumma iddiası

Yürütülen çalışmalar sonucunda, Adalar'da tarihi eser statüsündeki yapılarda gerçekleştirilen esaslı müdahalelere "basit onarım" adı altında rüşvet karşılığında izin verildiği, ruhsatsız işletmelere ruhsat sağlandığı veya faaliyetlerine göz yumulduğu aktarıldı. Ayrıca ruhsatsız işletmeler ve kaçak yapılar hakkında yüksek miktarda cezalar düzenlendiği, daha sonra yapı sahipleriyle görüşülerek rüşvet pazarlığı yapıldığı, rüşvet vermeyi kabul eden kişilerin cezalarının evraklarda usulsüz değişiklikler yapılarak düşürüldüğü belirtildi.

İş sahiplerinin belirli mimarlara yönlendirildiği öne sürüldü

Soruşturmada, belediyeden ruhsat almak isteyen kişilerin belediye görevlileriyle bağlantılı mimarlara yönlendirildiği, bu kişiler üzerinden rüşvet görüşmelerinin yürütüldüğü ve bu sisteme dahil olanların işlemlerinin hızlandırıldığı iddialarına da yer verildi. Dosyaya yansıyan deliller doğrultusunda, belediye yetkilileri ile iş sahipleri arasında rüşvet pazarlıkları yapıldığı ve paraların belediye görevlilerine veya onlarla bağlantılı kişilere elden teslim edildiği değerlendirildi.

4 ilde eş zamanlı operasyon

Soruşturma kapsamında şu ana kadar tespit edilen 40 ayrı eylemde 47 şüphelinin yer aldığı belirtilirken, delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul dahil 4 ilde 90 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari durumdaki şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adalar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Belediye Başkanı dahil 41 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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