Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çölyak hastası çocuğu olan annenin fırın talebini yerine getirecek - Son Dakika
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Yerel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çölyak hastası çocuğu olan annenin fırın talebini yerine getirecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çölyak hastası çocuğu olan annenin fırın talebini yerine getirecek

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Bartınlılar Derneği'ni ziyaret ederek çölyak hastası çocuğu olan bir annenin fırın talebini yerine getireceklerini belirtti. Ayrıca dernek tarafından ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ve koli yardımları da yapıldı.

03.03.2024 19:36  Güncelleme: 19:41
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ziyaret ettiği Karabük Bartınlılar Derneği'nde çölyak hastası çocuğu bulunan annenin fırın talebinin yerine getirilmesi için gerekeni yapacaklarını belirtti.

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya'nın proje tanıtım lansmanına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük Bartınlılar Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Dernek Başkanı Yüksel Korkut tarafından karşılanan Bakan Tunç, hemşehrileri ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmanın ardından dernek tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik tekerlekli sandalye ve koli yardımları Bakan Tunç, eşliğinde sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim edildi.

Programın sonunda bir anne, Bakan Tunç'tan çölyak hastaları için fırın talebinde bulundu.

Tunç, Başkan Adayı Çetinkaya'dan talebin yerine getirilmesi noktasında gerekenin yapılmasını istediğini aktardı.

Hatıra fotoğrafı çekilmesi ile program sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yılmaz Tunç, Karabük, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çölyak hastası çocuğu olan annenin fırın talebini yerine getirecek - Son Dakika

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