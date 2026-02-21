Adalet Sofraları İftarında Birlik Vurgusu - Son Dakika
Adalet Sofraları İftarında Birlik Vurgusu

21.02.2026 23:13
Saadet Partisi'nin iftar programında siyasi liderler birlik ve beraberlik mesajları verdi.

İstanbul Yenikapı'da Saadet Partisi tarafından "Adalet Sofraları" iftar programı düzenlendi.

Yenikapı'da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen iftar programına, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ile çok sayıda davetli katıldı. Programda siyasi liderler tarafından birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

"Ülkemizin menfaati için bir ve beraber olmamız gerekir"

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, yaptığı konuşmasında, "7 Ekim 2023 tarihinde İsrail denen haydut devlet, Gazze'ye saldırmaya başladı. O günden bu tarafa Gazze'de 70 binden fazla insanı katletti. Türkiye'de yaşayan insanlar Gazze'deki soykırımı lanetlediler, önleyebilmek için gayret gösterdiler. Bizim bulunduğumuz coğrafya uzun yıllardır karmaşaların çok rahat yetiştiği bir coğrafya. Bugün tüm siyasi partiler Terörsüz Türkiye Komisyonu'na üye verdiler. Sadece ülkemizin menfaati için bir ve beraber olmamız gerekir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, "71 binin üzerinde çoğu kadın ve çocuk olan Filistinlilerin katledildiği böyle bir süreçte bizlerin hep birlikte davranmaları son derece önemlidir. Saadet Partisi'nin geleneksel iftarlarına, Adalet Sofraları ismini vermesini son derece kıymetli bulduğumu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise, "Ramazan ayı bizler için bir okuldur. Pek çok şey öğretir. Buluşmayı, dayanışmayı, paylaşmayı, empatiyi öğretir. Ama bunların yanı sıra Ramazan sadece aç kalmayı değil, aç bırakmamayı da öğretir. Bu sene Saadet Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanında Adalet Sofralarını kuruyoruz. Aziz milletimizle bu sofralarda buluşuyoruz. Tüm insanlığa çağrımız şudur, geliniz hep birlikte hak ve adalet ekseninde yeni bir dünyayı kurabilmek için hep beraber çalışalım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

