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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2024-2025 yılı işçi maaşlarını açıkladı. Başkan Karalar, personele yüzde 110 oranında zam yaptıklarını belirterek, en düşük işçi maaşının sosyal haklarla birlikte 32 bin 306 lira olduğunu duyurdu.

Başkan Karalar, Merkez Park Amfi Tiyatro'da çalışanlarıyla bir araya geldi, işçiye verilecek zamlı maaşı açıkladı. Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş ve ASKİ Personel A.Ş. ile DİSK Genel-İş ve Türk-İş'e bağlı Demiryolu İş Sendikası arasında imzalanan iki yıllık sözleşme kapsamında en düşük işçi maaşı sosyal haklar dahil 32 bin 306 liraya yükseldi.

2024 ile 2025 yıllarını kapsayacak sözleşmeyle işçiye, ilk yıl için yüzde 110 zam, ikinci yıl için de TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı artı yüzde 3 refah payı verilecek.

Gelecek dönemde, vatandaşa hizmetin artarak devam edeceğini, hizmet kalitesinin de çalışanların alın teriyle birlikte çoğalacağını kaydeden Karalar, tüm emekçi personele çalışmalarında başarı diledi.