Adana Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Doğa Kampı Düzenledi - Son Dakika
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Adana Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Doğa Kampı Düzenledi

Adana Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Doğa Kampı Düzenledi

Adana Büyükşehir Belediyesi, final sınavları öncesinde üniversite öğrencilerine yönelik doğa kampı düzenledi. Kamp boyunca öğrenciler, dinlenme, moral motivasyon, sportif, kültürel ve hobi etkinliklerine katıldılar.

14.05.2024 12:49  Güncelleme: 12:53
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Adana Büyükşehir Belediyesi, final sınavları öncesinde üniversite öğrencilerine yönelik doğa kampı düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Karataş ilçesinde gerçekleştirilen gençlik kampı, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde Öğrenci İletişim Merkezi bünyesinde yer alan, Çukurova Üniversitesi ile Alpaslan Türkeş üniversitesindeki gönüllü öğrencilerden oluşan grupla birlikte, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karataş Belediyesi iş birliğiyle düzenlendi. Etkinliğin koordinasyonunu Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler ile Gençlik Spor daireleri gerçekleştirdi.

2 gün süren ve 200'ü aşkın öğrencinin katıldığı kamp boyunca öğrenciler, finaller öncesi dinlenme, moral motivasyon, sportif, kültürel ve hobi gibi alanlarda etkinliklere katılarak stres attılar. Kampta konserler, DJ performansları, halk oyunları, plaj futbolu, plaj voleybolu, dart, zumba, yoga, satranç, doğa yürüyüşü, taş boyama ve ebru sanatı gibi etkinlikler yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi yetkilileri gençlere yönelik bu tür etkinliklerin yıl boyunca devam edeceğini belirtiler. - ADANA

Kaynak: İHA

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