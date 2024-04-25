Adana'da 1920'de yaşanan Ermeni katliamının izleri hala görülebiliyor - Son Dakika
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Adana'da 1920'de yaşanan Ermeni katliamının izleri hala görülebiliyor

Adana\'da 1920\'de yaşanan Ermeni katliamının izleri hala görülebiliyor

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesi'nde 1920 yılında gerçekleşen Ermeni katliamının izleri, bir çiftlikte hala duruyor. Silahlı Ermeni komitacılar tarafından saldırıya uğrayan köyde, kadın, çocuk ve yaşlı demeden 500 Türk katledildi. Camili çiftliğinin kapıları, duvarları ve tulumbası hala silahlı Ermenilerin kurşun izlerini taşıyor. Bu tarihi çiftlik, Ermeni mezaliminin izlerini günümüze kadar taşımaktadır.

25.04.2024 09:32
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Adana'da Ermeniler tarafından 1920 yılında Camili köyü basılarak 500 Türk'ün katledilmesinin izleri bir çiftlikte hala dün gibi duruyor.

Ermeni Diasporası 24 Nisan'ı "sözde Ermeni soykırımı" diye ilan etse de Adana'nın bir çok yerinde Ermenilerin yaptığı katliamların izleri görünüyor. Bunlardan biri de Yüreğir ilçesine bağlı Camili Mahallesinde 1920 yılında meydana geldi. Kayseri'den Adana'ya doğru inen sayıları yaklaşık bin Ermeni silahlı komitacılar, 15 Haziran 1920 yılında Adana'nın Camili köyüne saldırdı. Kadın, çocuk, yaşlı demeden herkesi kurşuna dizen silahlı Ermeniler, son kale olan Camili çiftliğinde katliam yaptı. Kapıları, duvarları ve çiftliğin ortasında yer alan tulumbayı kurşun yağmuruna tutan silahlı Ermenilerin kurşun izleri hala çiftliğin kapı ve duvarlarında yer alıyor. 19. yüzyılda yapılan ve hala ayakta olan bu tarihi çiftlik Ermeni mezaliminin izlerini taşımaya devam ediyor.

"Kadın, çocuk ve hayvanları yukarıda ki mağaralara saklamışlar"

Tarihi Camili Çiftliğinde yaşayan Abdullah Özdemir, o dönem de köyün yaşadığı olayları anlatırken şu ifadelere yer verdi; "Ermeniler 1920 yılında Kilikya bölgesi, yani bu bölgede topladıkları insanları buraya, Camili çiftliğine yığmışlar. Kaçan kadın, çocuk ve hayvanlar yukarıda ki mağaralara saklanırken erkekler çiftliğin içerisinde kalmışlar. Bazı bilgilere göre katledilen Türk sayısının 500'ü aşkın olduğu söyleniyor. Silahlı Ermenilerin bıraktığı mermi izleri hala kapı ve içeride yer alan Osmanlı armasında kendini gösteriyor. Türkler gelen Ermeniler tahılları yağmalamasın diye çiftliğin içerisinde kuyularda tahıllarını saklamışlar. Geçmişte burada çok büyük bir katliam yapılmış".

"1920 yılında Ermeni çeteleri katliam yapmıştır"

Ermeni çetelerin Kayseri'den aşağıya inerek ne var ne yok her yerde katliam yaptıklarını ifade eden Özdemir, 1920 yılında çor çocuk demeden silahlı Ermeni çeteleri Kayseri'den bu tarafa doğru ne var ne yok toplayıp, buldukları yerde katliam yaparak buralara kadar gelmişlerdir" dedi - ADANA

Kaynak: İHA

Camili, Adana, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da 1920'de yaşanan Ermeni katliamının izleri hala görülebiliyor - Son Dakika

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