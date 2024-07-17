Adana'da göçer hayvancılık yapan ailelere taşınabilir hayvan içme suyu tankı dağıtıldı - Son Dakika
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Adana'da göçer hayvancılık yapan ailelere taşınabilir hayvan içme suyu tankı dağıtıldı

Adana\'da göçer hayvancılık yapan ailelere taşınabilir hayvan içme suyu tankı dağıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' kapsamında, Adana'da göçer hayvancılık yapan 16 aileye taşınabilir hayvan içme suyu tankı dağıtıldı. Proje sayesinde hayvancılık yapan üreticilerin suya erişimi kolaylaştırılarak sürdürülebilirlikleri desteklenmiştir.

17.07.2024 10:58
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi' çerçevesinde, geçimini Adana'da göçer hayvancılık yaparak sağlayan 16 aileye taşınabilir hayvan içme suyu tankı dağıtıldı.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde gerçekleştirilen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) çerçevesinde kırsal dezavantajlı alanlara yönelik çalışmalar devam ediyor. Proje çerçevesinde kırsalda yaşayan ve geçimlerini göçer hayvancılık yaparak sağlayan 16 aileye, konakladıkları yerlerde hayvanlarının su ihtiyacını karşılayabilmeleri için taşınabilir hayvan içme suyu tankı dağıtıldı.

Toplamda göçer hayvancılık yapan 86 aile faydalandı

Feke ilçesi Kırıkuşağı Mahallesinde düzenlenen dağıtım programında, bölgede küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin içme suyunu doğal akarsu kaynakları ile karşıladığına vurgu yapılırken, yaz aylarında bu kaynakların kuruması ile hayvanlarına su bulmakta zorluk çektikleri belirtildi. Hibe olarak verilen içme suyu tankı sayesinde küçükbaş hayvancılık yapan üreticilerin suya erişimlerinin kolaylaştırıldığı ve küçükbaş hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sağlandığı vurgulandı.

Üreticinin yaz aylarında su kaynaklarının azalması veya tamamen kuruması sebebiyle göçer hayvancılık yapan ailelerin hayvanları için suya ulaşımda zorluk yaşadıklarını belirten Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "Yapmış olduğumuz bu destekleme ile hayvancılığımızın bu bölgelerde devamlılığını sağlayacağız ve ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi.

Adana'da 'Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin yürütüldüğü 7 ilçede, proje bünyesinde toplam 86 göçer hayvancılık yapan aileye yüzde 70'i hibe olmak üzere taşınabilir hayvan içme suyu tankı dağıtıldı. Dağıtılan tankların bedelinin 8 milyon 600 bin lirası projeden karşılanırken 3 milyon 685 bin lirası ise üreticiler tarafından eş finansman olarak karşılandı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da göçer hayvancılık yapan ailelere taşınabilir hayvan içme suyu tankı dağıtıldı - Son Dakika

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