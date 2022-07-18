Adana'da halk ekmeğe zam geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da halk ekmeğe zam geliyor

18.07.2022 16:03
Adana'da halk ekmeğe zam geliyor

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 61 yeni otobüs alınması ve halk ekmeğin fiyatına zam yapılmasını içeren teklifler görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 61 yeni otobüs alınması ve halk ekmeğin fiyatına zam yapılmasını içeren teklifler görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısının ilk oturumu yapıldı.

Oturumda, 2022 yılı satın alınacak araçlar listesinin revize edilmesine ait teklif, halk ekmek fabrikalarında üretilen ekmek fiyatının güncellenmesine ait teklif, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Yarışması Ödül Yönetmeliğine ait teklif ve merkez otogar içerisinde bulunan tuvaletin ücret güncellemesine ait teklifler görüşülmek üzere oy birliğiyle ilgili komisyonlara sevk edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Temsa bizim Adana'nın firması olduğu için onu tercih ettik. Ancak bütün firmalardan teklif aldık. Temsa'dan bütün firmalardan daha uyguna 61 otobüs bağladık. Bunun 41 tanesi büyük otobüs. 20 tanesi de küçük otobüs. Bunları da hiç borçlanmadan alıyoruz. Yaklaşık 120, 130 milyon liralık otobüs alacağız ve hiç borçlanmayacağız. Size bunun için borçlanma getirmeyeceğiz. Ancak ileride Adana ile ilgili bir projede borçlanma hakkını isteme hakkımız saklı kalsın" diye konuştu. - ADANA

YORUMLAR
500
Adana'da termometreler 42 derece; tehlikeye rağmen sulama kanalına girdiler Adana'da termometreler 42 derece; tehlikeye rağmen sulama kanalına girdiler Adana'da otogar kavşağına alt geçit yapılacak Adana'da otogar kavşağına alt geçit yapılacak
Kaynak: İHA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Altın Koza, Film Festivali, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adana'da halk ekmeğe zam geliyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:58 Somali'de korkunç kaza! İniş yapmak isteyen uçak yere çakılırken, içindeki bütün yolcular ve mürettebat kurtarıldı
15:51 Ateş düştüğü yeri yaktı! Şehit düşen Piyade Teğmen Civelek'in yakınlarının feryatları yürek dağladı
15:47 Ben Affleck'le nikah masasına oturan Jennifer Lopez, düğün sonrası alyansıyla poz verdi!
15:44 Futbol sahalarında şaşırtan olay! Brezilyalı futbolcu karşılaşma öncesi tutuklandı
15:31 Reklam gelmemesinden şikayet eden fenomen Taha Duymaz aylık ücretini açıkladı
15:21 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: Tahıl koridoru konusunda anlaşmaya varıldı
14:58 Kayınpeder istedi damat adayı kırmadı! Kız isteme töreninde araba baktılar
14:56 CHP Diyarbakır İl Başkanlığı'na Gönül Özel'in yerine kayyum atandı
14:43 AK Partili Metin Külünk, Türkiye'deki zenginleri ve teknokratları eleştirdi: Dar bir elit kesim servetine servet katıyor
14:27 Cristiano Ronaldo'dan şaşırtan hamle! İspanya'ya dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2022 16:09:46. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da halk ekmeğe zam geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement