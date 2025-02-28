Adana'da İlk Teravih Namazı Kılındı - Son Dakika
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Adana'da İlk Teravih Namazı Kılındı

Adana\'da İlk Teravih Namazı Kılındı

Adana'da Merkez Camisi'nde Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı. Vatandaşlar mutlulukla katıldı.

28.02.2025 22:56
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Adana'da Ramazan ayının gelmesiyle ilk teravih namazı kılındı.

Adana'da vatandaşlar Türkiye'nin en büyük camilerinden olan Merkez Camisi'nde ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

Ramazan ayının ilk teravih namazını kılmak için camiye gelen Mehmet Başıbüyük, "Bugün geldim teravih namazını kıldım, çok mutluyum. Ramazan ayına kavuşmamızdan dolayı içimde büyük bir heyecanı var. Rabbim bizleri bu günlere yetiştirdi ya bundan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Nusret Başıbüyük isimli vatandaş ise, "Ramazan ayına kavuştuğumuz için mutlu ve huzurlu hissediyorum. Ramazan ayı bereket ayı diye biliyoruz. Geçmişten bu yana yaşanan güzellikleri Ramazan ayı ile daha iyi hatırlıyoruz. Rabbim bizi bu günlere ulaştırdığı için binlerce kez şükür olsun. İnsanlarla birlik ve beraberlik içinde olmak, kırgınlıkları bu ayda gidermek bizleri çok mutlu hissettiriyor. Tüm Müslüman alemine hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adana'da İlk Teravih Namazı Kılındı - Son Dakika

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