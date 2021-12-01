Üye Girişi
Adana ile Çimkent kardeş şehir oldu - Son Dakika

Adana ile Çimkent kardeş şehir oldu

01.12.2021 12:45
Adana ile Çimkent kardeş şehir oldu

Kazakistan'ın 3. büyük şehri olan Çimkent ile Adana arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Kazakistan'ın 3. büyük şehri olan Çimkent ile Adana arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Başkan Zeydan Karalar ve Başkan Murat Aitenov, karşılıklı yatırım ve iş birliği çağrısında bulundu.

Adana ve Çimkent arasındaki kardeş şehir protokolü; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kazakistan'ın Çimkent şehri Belediye Başkanı Murat Aitenov, Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Saparbekuly Abzal, Türkiye'nin Nur-Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, Kazak ve Türk iş adamları, fahri konsolosluk temsilcileri ve STK temsilcileri eşliğinde online ortamda imzalandı.

Başkan Zeydan Karalar ve Başkan Murat Aitenov, imza töreninde iş birliği yapılabilecek konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu ve kardeş şehir protokolünün, her iki şehrin ve ülkenin insanlarına hayırlı olmasını diledi. Başkanlar karşılıklı yatırım ve girişim çağrısı da yaptı.

Kardeş Şehir Protokolü; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün onayı sonrasında imzalandı.

Çimkent ile iş birliği yapılabilecek alanlar

Adana Büyükşehir Belediyesi, Kazakistan'ın Çimkent şehri ile farklı kültürlerin birbirini tanımasının sağlanması, turizm ilişkilerinin geliştirilmesi, ticari ilişkilerin kurulması ve güçlendirilmesi, bilgi ve teknoloji transferinin sağlanması, belli başlıklarda toplanan konulardaki bilgi ve deneyimin paylaşılması gibi amaçlar doğrultusunda kardeş şehirlik ilişkisi kurmak istemektedir. Adana ilinde Kazakistan'ın Fahri Konsolosluk temsilciliği vardır. Kazakistan, serbest gümrük birliği anlaşmalarının yanı sıra; büyük ülke pazarlarına yakınlığı ve düşük üretim maliyetleri gibi avantajlarla Orta Asya'da yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Bu ülkede yatırım yapan firmalarımız, aynı zamanda Türk menşeli ürünlerin daha geniş bir coğrafyada tanınmasına katkı sağlayacaktır ve ticaret hacmi geliştirecektir. - ADANA

Adana ile Çimkent kardeş şehir oldu
Adana ile Çimkent kardeş şehir oldu

Kazakistan, Türkiye, Yatırım, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Adana ile Çimkent kardeş şehir oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı açıkladı: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak 13:36 Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı açıkladı: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi 13:33 Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz 13:31 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! 12:36 Ehliyet sınavında akıl almaz kopya düzeneği! Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı 11:37 Son dakika: İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener'den asgari ücret önerisi: Devlet desteği ile net 4 bin TL olmalı Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi 11:35 Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna girdi
Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız 11:02 Son Dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Bahçeli'nin tehdit ettiği Mansur Yavaş'a destek: Onun arkasında biz varız Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi 10:37 Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi

Son Dakika Haberleri
13:36 Polis intiharlarının arttığını yalanlayan EGM, yeni uygulamayı açıkladı: Her sene psikolojik değerlendirme yapılacak
13:35 Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor
13:33 Seçil Gür'ün göğüslerine silikon taktırdığını gören sunucular şaşkınlıklarını gizleyemedi
13:30 Erdoğan'dan fahiş fiyat artışıyla ilgili ağır sözler: Stokçulara bu ülkeyi mezar edeceğiz
13:28 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
13:11 İstanbul'un enflasyonu 18 yılın zirvesine çıktı! En son 2003'te bu orandaydı!
13:05 Alışveriş çantanızı hep yanınızda taşıyın! Marketler poşete zam istiyor!
12:56 CHP: 1 milyon 525 bin abonenin elektriği, 674 bin abonenin doğalgazı kesildi!
12:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün de yarın da asla faizci olmayacağım
12:43 Merkez Bankası'nın müdahale açıklamasına dolar böyle tepki verdi
Fenerbahçe yönetimi toplandı! Vitor Pereira'ya veda ediliyor Fenerbahçe yönetimi toplandı! Vitor Pereira'ya veda ediliyor         
13:43
Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor         
13:35
Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili açıklama: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar Son Dakika! Erdoğan'dan Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesiyle ilgili açıklama: Yasasında var, müdahale etmesi gerekiyorsa yapar         
13:32
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
13:28
Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz kuruna müdahale         
12:29
Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum Arınç'tan Ahmet Hakan'ın kendisiyle ilgili sözlerine çok sert yanıt: Hadsizliklerine son vermen için seni ilk ve son kez uyarıyorum         
11:36
Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi Yatak odasında eşini arkadaşıyla basmıştı! Hakkındaki karar verildi         
11:09
Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani babanın ifadesi ortaya çıktı         
10:45
Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?         
10:20
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti         
10:01
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil         
09:50
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin?         
08:46
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 13:51:48. #1.13#
SON DAKİKA: Adana ile Çimkent kardeş şehir oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement