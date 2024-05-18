Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Bağımlılıkla Mücadeleye Devam Edeceklerini Belirtti

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, tüm kurumlarla birlikte bağımlılıkla mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Bağımlılığa feda edilecek tek bir ferdimiz yok ve bu konudaki mücadelemiz titizlikle sürdürülecek" dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında yapıldı. Toplantıya Vali Köşger'in yanı sıra; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göktürk Boyvadaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Koordinasyon kurulu üyesi kuruluşların yaptığı sunumlarla başlayan toplantıda bir değerlendirmede bulunan Vali Köşger, toplumu tehdit eden ve vatandaşları olumsuz yönde etkileyen bağımlılık ve bağımlılıkla mücadele konusunda daha etkin mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toplumu yakından ilgilendiren bağımlılıkla başa çıkmak için bu mücadelede görev alan herkesin hassasiyet göstermesi ve iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini söyleyen Vali Köşger, "Bu konuda tüm kurumlarımızla birlikte, topyekun seferberlik anlayışıyla mücadelemizi sürdürerek üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapma gayreti içerisindeyiz. Ancak aile, toplum ve çevrenin desteğiyle bağımlılık illetinin karşısında durarak evlatlarımızı koruyabiliriz" dedi.

Bağımlılıkla mücadelede özellikle gençlerin zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için çok önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyleyen Vali Köşger, "Bağımlılık, sadece bireyleri değil, aynı zamanda aileleri, toplumumuzu ve ekonomimizi olumsuz yönde etkilemektedir. Biz, türü ne olursa olsun insanı ve toplumu pençesine alan her türlü bağımlılığa karşıyız ama özellikle uyuşturucu ile mücadeleye ayrı bir önem veriyoruz. Bu mücadeleye tüm kurumlarımızla birlikte azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Çünkü bağımlılığa feda edilecek tek bir ferdimiz yok ve bu konudaki mücadelemiz titizlikle sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

Görüş alışverişiyle devam eden toplantı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ADANA