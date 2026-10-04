Adana ve Osmaniye depremleri Kahramanmaraş\'ta hissedildi, Vali Ünlüer olumsuzluk yok dedi

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerle ilgili olarak Kahramanmaraş'ta olumsuzluğun olmadığını açıkladı.

Vali Ünlüer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli hemşehrilerim, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde peş peşe meydana gelen 4.8 ve 4.9 büyüklüğündeki iki deprem ile Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, ilimizde de hissedilmiştir. Şu an itibarıyla ilimiz genelinde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.