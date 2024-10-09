Adapazarı Belediyesi 2025 Bütçe Tasarısını Oy Çokluğuyla Kabul Etti - Son Dakika
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Adapazarı Belediyesi 2025 Bütçe Tasarısını Oy Çokluğuyla Kabul Etti

Adapazarı Belediyesi 2025 Bütçe Tasarısını Oy Çokluğuyla Kabul Etti

Adapazarı Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısında 2025 Mali Yılı ve izleyen iki yılların bütçe tasarısı kabul edildi. Başkan Mutlu Işıksu, 1 milyar 800 milyon TL'lik bütçenin hayırlı olmasını diledi.

09.10.2024 15:33  Güncelleme: 15:35
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Adapazarı Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı ikinci oturumunda, 2025 Mali Yılı ve izleyen iki yılın 2026-2027 Mali Yılları Bütçe Tasarısı ve Tahminleri ile ilgili hazırlanan Bütçe Komisyon Raporu kabul edildi. Başkan Mutlu Işıksu, "1 milyar 800 milyon TL'lik bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Adapazarı'mıza en güzel hizmetleri sunmaya devam etmek için hep birlikte gayretle çalışmaya, milletimizin teveccühüne layık eserleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Adapazarı Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu, Orhangazi Kültür Merkezi'nde meclis üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Başkan Mutlu Işıksu'nun başkanlık ettiği mecliste, 2025 Mali Yılı ve izleyen iki yılın 2026-2027 Mali Yılları Bütçe Tasarısı ve Tahminleri ile ilgili hazırlanan Bütçe Komisyon Raporu oylandı. Konuşmaların ardından oylanan 2025 Mali Yılı ve izleyen iki yılın 2026-2027 Mali Yılları Bütçe Tasarısı ve Tahminleri ile ilgili hazırlanan Bütçe Komisyon Raporu, Yeniden Refah Partili 3 meclis üyesinin bazı maddelerdeki çekimser oyu ve CHP'li 4 meclis üyesinin ret oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Mutlu Işıksu, "1 milyar 800 milyon TL'lik bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Program ve bütçenin hazırlanmasında yoğun emek sarf eden çalışma arkadaşlarıma, plan ve bütçe komisyonumuz ile meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Adapazarı'mıza en güzel hizmetleri sunmaya devam etmek için hep birlikte gayretle çalışmaya, milletimizin teveccühüne layık eserleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Adapazarı Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı, 4 Kasım 2022 Pazartesi, saat 11.00'da gerçekleştirilecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adapazarı Belediyesi 2025 Bütçe Tasarısını Oy Çokluğuyla Kabul Etti - Son Dakika

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