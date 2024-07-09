Adapazarı Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğretmeni Hayatını Kaybetti

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Adapazarı Vali Mustafa Büyük Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmeni Bahattin Coşkun (64) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Coşkun'un ölüm haberi Milli Eğitim camiasını da yasa boğdu.

Gazetesi Hasan Coşkun'un öğretmen ağabeyi Bahattin Coşkun (64) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Coşkun'un cenazesi öğle namazına müteakip Karasu Tepetarla Mahallesi Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Evli ve iki çocuk babası Bahattin Coşkun'un ölümü yakınlarının yanı sıra Sakarya'da Milli Eğitim camiasını da yasa boğdu. - SAKARYA