ADD Başkanlığına Kayadan yeniden seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

ADD Başkanlığına Kayadan yeniden seçildi

04.03.2022 13:07
ADD Başkanlığına Kayadan yeniden seçildi

Atatürkçü Düşünce Derneği Adana Şube Başkanlığına İsa Kayadan yeniden seçildi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Adana Şube Başkanlığına İsa Kayadan yeniden seçildi.

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirilen genel kurula tek liste ile gidildi. İsa Kayadan'ın yeniden aday olduğu yönetim kurulunda, Volkan Hüseyin Ertem, Semih Dizidar, Gülay Küçükdere, Seval Yıldırım Yıldız, Meral Doğan ve Çetin Batmaz görev aldı.

ADD Adana Şubesi yönetim kurulu ilk toplantısında görev bölümü yaptı ve İsa Kayadan yeniden başkanlığa seçildi. Volkan Hüseyin Ertem 2. Başkan, Semih Dizidar Yazman, Gülay Küçükdere Sayman oldu. Seval Yıldırım Yıldız, Meral Doğan ve Çetin Batmaz ise yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. - ADANA

YORUMLAR
500
Mersin'de kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az Mersin'de kadınların istihdam oranı erkeklerin yarısından daha az 'İdari Yargıda Hukuki El Atma' eğitimi Adana'da başladı 'İdari Yargıda Hukuki El Atma' eğitimi Adana'da başladı

Atatürkçü Düşünce Derneği, Yıldırım Yıldız, Gülay, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ADD Başkanlığına Kayadan yeniden seçildi - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Putin'in 'Nükleer güç' tehdidinin ardından Biden, "kıyamet günü uçağı"nı havalandırdı!
12:48 Motorin 19,03'ü görünce Beşiktaşlılar espriyi kaçırmadı: Alemin göz yaşlı, motorin artık Beşiktaşlı!
12:41 Şiddet olaylarında yaşanan artış Jandarma raporuna yansıdı: 48 bin kadın şiddet gördü, 51 bin çocuk suç mağduru
12:34 Rus kontrolüne geçen Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya nerede, Türkiye'ye ne kadar uzak, patlama riski var mı?
12:18 Pakistan'da hain saldırı! Cami içerisinde en az 30 kişi yaşamını yitirdi
12:14 Ukraynalı yetkililerden saldırı düzenlenen nükleer santral açıklaması: Patlarsa, Çernobil'in 10 katı büyüklüğünde olacak
11:57 Akrep Nalan son yolculuğuna uğurlanırken, köpeği uzaktan izledi
11:57 Akaryakıta her gün zam gelirken, AK Partili Cahit Özkan'dan ilginç iddia: Benzin ve mazotu en ucuza satan ülkeyiz
11:54 Ethem Sancak, Rus kanalına konuştu: NATO kanserdir, SİHA'ların böyle kullanılacağını bilmiyorduk, Rusya düşerse Türkiye bölünür!
11:52 Rus televizyon kanalı "savaş" dedi, Başsavcılık, kanalı kapattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 13:14:15. #1.11#
SON DAKİKA: ADD Başkanlığına Kayadan yeniden seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement