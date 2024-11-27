Adıyaman\'a Çin Heyeti Geliyor: ART Tramvay Teknolojisi İncelenecek

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 3 Aralık'ta Çin heyetinin Adıyaman'a geleceğini ve Raysız Tramvay (ART) teknolojisi için incelemelerde bulunacağını belirtti.

Başkan Tutdere, Belediye Başkan Yardımcılarıyla yaptığı toplantının ardından ulaşımla ilgili çalışmalara dair açıklamalarda bulundu.

5 Kasım'da Çin'e yapılan teknik geziyi hatırlatan Başkan Tutdere, söz konusu ziyaretin ardından Çin heyetinin, 3 Aralık'ta Adıyaman'a geleceğini ve ART araçlarla ilgili incelemelerde bulunacağını ifade etti. Başkan Tutdere, "Çin gezimizde yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda ART araçlarının Adıyaman bulvarında hizmete girmesi konusunda Çin'den gelecek teknik heyet 3 Aralık'ta da Adıyaman'da olacak. Gelen ekiple birlikte Atatürk Bulvarının hem fiziki koşullarını hem burada kullanacağımız ART araçlarının ulaşıma yapacağı katkıyı burada istişare edeceğiz ve ona göre nihai kararı da vereceğiz" dedi. - ADIYAMAN