Adıyaman'a seyyar ilaçlama ve yıkama banyosu teslim edildi - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'a seyyar ilaçlama ve yıkama banyosu teslim edildi

Adıyaman\'a seyyar ilaçlama ve yıkama banyosu teslim edildi

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Seyyar ilaçlama ve yıkama banyosu projesi' kapsamında 2 adet tam teşekküllü küçükbaş yıkama banyosu sistemi ile 400 litre antiparazit ilacını Adıyaman Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne teslim etti.

06.09.2024 12:43
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"Seyyar ilaçlama ve yıkama banyosu projesi" kapsamında 2 adet tam teşekküllü küçükbaş yıkama banyosu sistemi Adıyaman Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Seyyar ilaçlama ve yıkama banyosu projesi" kapsamında aldıkları 2 adet tam teşekküllü küçükbaş yıkama banyosu sistemini Adıyaman Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne teslim etti. Yıkama banyosu sistemi ile birlikte 400 litre antiparazit ilacı da yine proje kapsamında teslim edildi. Projenin toplam bütçesi 1 milyon 29 bin 216 TL olurken 720 bin 451 TL GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hibe edildi. İl Müdürü Nurettin Kıyas tarafından gerçekleştirilen tanıtım ve hibe törenine GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan Genel Koordinatör Suphi Özer ve Proje İzleme Uzmanı Faruk Alan iştirak etti.

Hibe teslim töreninde seyyar ilaçlama ve yıkama banyosu çalıştırılarak hayvanlar üzerinde tatbik edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'a seyyar ilaçlama ve yıkama banyosu teslim edildi - Son Dakika

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