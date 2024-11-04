Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Alt Yapı Çalışmalarını İnceledi

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Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentteki alt yapı çalışmalarını inceledi.

Sabahın erken saatlerinde Şevenk Deresinde yapımı süren alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Abdurrahman Tutdere, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Alt yapı çalışmalarında yer alan işçilerle de görüşen Başkan Tutdere, çalışmaların biran önce tamamlanacağını belirtti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Şevenk yoluyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşımların daha rahat ulaşabileceği vurgulandı. - ADIYAMAN