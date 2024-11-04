Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Alt Yapı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Alt Yapı Çalışmalarını İnceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Alt Yapı Çalışmalarını İnceledi

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Şevenk Deresi'nde devam eden alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek işçilerle görüştü. Çalışmaların tamamlanması ile beraber ulaşımın rahatlayacağı belirtildi.

04.11.2024 15:39  Güncelleme: 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kentteki alt yapı çalışmalarını inceledi.

Sabahın erken saatlerinde Şevenk Deresinde yapımı süren alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Abdurrahman Tutdere, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Alt yapı çalışmalarında yer alan işçilerle de görüşen Başkan Tutdere, çalışmaların biran önce tamamlanacağını belirtti. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Şevenk yoluyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşımların daha rahat ulaşabileceği vurgulandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Abdurrahman Tutdere, Yerel Haberler, Politika, Belediye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Alt Yapı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:02 DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu DEM Partililerin polis barikatlarına saldırdığı ana başörtülü kadın damga vurdu
15:58 Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi Uyuşturucu illeti sokaklarda kol geziyor! Görüntülerin tamamı aynı kentimizde çekildi
15:31 Kayyumlar sonrası AK Parti’den ilk açıklama 127. maddeye dikkat çekildi Kayyumlar sonrası AK Parti'den ilk açıklama! 127. maddeye dikkat çekildi
15:25 Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş’tan randevu istedi Kayyum kararları sonrası İmamoğlu, Bahçeli ve Kurtulmuş'tan randevu istedi
11:23 Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti Kırıkkale Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
07:28 Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı Batman, Mardin ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
07:14 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum ile AK Partili Başkan arasında Fenerbahçe polemiği
23:37 İsrail’e giden gemiye Haydarpaşa Limanı’nda baskın İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın
23:29 Jose Mourinho’dan olay yaratacak paylaşım Jose Mourinho'dan olay yaratacak paylaşım
23:18 Acun Ilıcalı’dan Trabzonspor’u şaşkına çeviren itiraf Acun Ilıcalı'dan Trabzonspor'u şaşkına çeviren itiraf
23:02 Ertuğrul Doğan’dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler Ertuğrul Doğan'dan Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası ağza alınmayacak sözler
22:37 Mert Hakan’dan soyunma odasında olay paylaşım Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
22:03 Lütfü Savaş, CHP’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi Lütfü Savaş, CHP'den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:58 Uşak’ta köprünün altında erkek cesedi bulundu Uşak'ta köprünün altında erkek cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2024 17:28:11. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, Alt Yapı Çalışmalarını İnceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.