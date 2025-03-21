Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den İmamoğlu'na Destek - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den İmamoğlu'na Destek

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, yapılan siyasi operasyonların Türkiye demokrasisine zarar verdiğini belirtti. Tutdere, halkın haksızlıkları kabul etmediğini ifade etti.

21.03.2025 17:16  Güncelleme: 18:28
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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, " Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılması gerekiyor. Ekrem İmamoğlu kendini bu millete emanet etmiştir, siyasi mühendisliklerle, siyasi operasyonlarla bu ülkenin demokrasinin önünü kimse tıkayamayacaktır. Bu yapılanlar milletin vicdanında kesinlikle kabul görmeyecektir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na yönelik gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama yapan Başkan Tutdere, şunları kaydetti:

"Türkiye demokrasisi için hukuk için tarif edilemeyecek bir tablo ile karşı karşıya kaldık. Bir yerel yönetici ve bir hukukçu olarak bu yaşananları ülkemiz adına üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Yapılan operasyon, gözaltılar; ülkemizin hem birliğine hem beraberliğine hem de hukuk geçmişine büyük zarar vermiştir. Ekonomimize de zarar vermiştir. Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddiaların büyük bir çoğunluğunun siyasi saiklerle hazırlanmış yapay deliller olduğunu da üzülerek görmekteyiz. Türkiye demokratik gelenekleri olan bir ülkedir, herkesin demokratik alanda yarışması cumhurbaşkanı, milletvekili, belediye başkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Geldiğimiz noktada İmamoğlu'nun adaylığına engel çıkarmak adına bir dizi soruşturmalarla karşı karşıya kaldığını görmekteyiz. Bu yapılanlar milletin vicdanında kesinlikle kabul görmeyecektir. Milletimiz Türkiye'nin dört bir yanında yapılan haksızlığı, hukuksuzluğu kabul etmediğini haykırmaktadır. Bu haksızlıktan ve hukuksuzluktan derhal dönülmelidir. Türkiye'nin geleceğini düşünen, ülkemizin demokrasisini düşünen herkesin bu konuda sağduyu olması gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılması gerekiyor. Ekrem İmamoğlu kendini bu millete emanet etmiştir, siyasi mühendisliklerle, siyasi operasyonlarla bu ülkenin demokrasinin önünü kimse tıkayamayacaktır. Halkımız vakti geldiğinde herkese hak ettiği değeri verecektir. İnanıyorum ki Ekrem İmamoğlu bu operasyonlardan büyüyerek çıkacaktır. Temennimiz bu hatadan dönülmesi, İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarının derhal serbest bırakılmasıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'den İmamoğlu'na Destek - Son Dakika

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