Adıyaman Belediyesi Cadde ve Sokakları Temizliyor - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Cadde ve Sokakları Temizliyor

Adıyaman Belediyesi Cadde ve Sokakları Temizliyor

Adıyaman Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin ardından kentteki cadde ve sokakları temizlemek için çalışmalara başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yol bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

15.05.2024 15:38  Güncelleme: 15:40
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Adıyaman Belediyesi tarafından kentteki cadde ve sokaklar temizleniyor.

6 Şubat depremlerinden sonra büyük bir yıkımın meydana geldiği Adıyaman'da depremin izlerini silmek için kolları sıvayan Adıyaman Belediyesi, her alanda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla ilk olarak şehrin ana arteri olan Atatürk Bulvarında bulunan enkazları ortadan kaldıran belediye ekipleri, şimdi de şehir genelinde temizlik seferberliğine başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, pırıl pırıl bir Adıyaman için kent genelinde gerçekleştirilen yol bakım ve temizlik çalışmaları 3. Çevre yolunda devam etti.

Şantiye alanını andıran şehir merkezinde oluşan toz, toprak, moloz parçaları gibi etrafa yayılan ve çevre düzenini bozan olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi veren Temizlik İşleri Müdürü Mahmut Yıldırım, daha temiz bir Adıyaman için 7/24 görevde olduklarını söyledi. Müdür Yıldırım, "Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak 250 personelimiz ve 39 aracımızla beraber 7/24 sahadayız ve halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Şehir genelindeki çalışmalardan dolayı oluşan kirliliği ortadan kaldırmak için 3. Çevre yolu Oduncular Pazarı mevkiinde çalışmalarımız devam ediyor. Başkanımızın talimatıyla, günlük olarak periyotlar halinde tüm cadde ve sokaklarımıza yayacağımız bu temizlik seferberliği sayesinde halkımızı toz ve çamurdan kurtarmayı hedefliyoruz. Çevremizi temiz tutalım. Bir elin nesi var iki elin sesi var. Biz insanlarımızdan da destek ve anlayış bekliyoruz. Bize destek olurlarsa kısa süre içerisinde temiz bir çevrede hep beraber yaşayacağız. Bunun için gereken tüm hizmetleri yapacağız. Bizlerde mesai mefhumu yok. 7 gün 24 saat halkımızın hizmetindeyiz. Çünkü tek derdimiz halkımıza hizmet etmek. İnanıyoruz ki Adıyaman insanı her şeyin en iyisini hak ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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