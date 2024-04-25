Adıyaman Belediyesi Enkaz Temizleme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Enkaz Temizleme Çalışmalarına Başladı

Adıyaman Belediyesi Enkaz Temizleme Çalışmalarına Başladı

Adıyaman Belediyesi ekipleri, valilik işbirliği ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında ana arterlerde enkaz temizleme ve malzeme serim çalışmalarına başladı. Kentteki toz problemi ve görüntü kirliliğine neden olan enkaz ve moloz yıkıntıları kaldırılacak.

25.04.2024 17:14  Güncelleme: 17:17
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Adıyaman Belediyesi ekipleri, valilik işbirliği ile gerçekleştirilen çalışma kapsamında ana arterlerde enkaz temizleme ve malzeme serim çalışmalarına başladı.

Adıyaman Belediyesi ekipleri, 6 Şubat depremlerinden sonra büyük yıkıntıya uğrayan kentte, toz problemine ve görüntü kirliliğine neden olan enkaz ve moloz yıkıntılarını kaldırmak için çalışmalarını başlattı. Valilik işbirliğinde yapılan çalışmanın ilki Atatürk Bulvarı'nda başlatıldı.

Ardından Atatürk Caddesi, Gölbaşı, 9 Eylül, Harıkçı, Cumhuriyet, Eski Kahta, Bozbey caddelerinde devam edecek çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Kentimizin en büyük problemlerinden biri enkaz ve moloz yıkıntılarının oluşturduğu toz ve görüntü kirliliği. Valiliğimiz işbirliğinde bu soruna son vermek için ana arterlerde enkaz temizleme ve malzeme serimi çalışmalarını başlattık. Atatürk Bulvarı'nda başlattığımız çalışma ana arterlerde devam edecek, daha sonraki aşamada da sokak aralarında çalışmamızı sürdüreceğiz. Kentimizi kangren haline dönen toz ve görüntü kirliliğinden kurtaracağız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi Enkaz Temizleme Çalışmalarına Başladı - Son Dakika

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