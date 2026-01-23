İhtiyaç malzemeleri evlere teslim ediliyor

Adıyaman'da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgasıyla birlikte Adıyaman Belediyesi, sosyal belediyecilik örneği sergileyerek ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koştu.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla harekete geçen ekipler, temel ihtiyaç malzemelerini vatandaşların evlerine bırakıyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle dışarı çıkmakta zorlanan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Adıyaman Belediyesi Sosyal Destek Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Belediye bünyesinde oluşturulan sistemle; ekmek, gıda paketi, hijyen ürünleri ve dondurucu soğuklarda hayati önem taşıyan elektrikli ısıtıcı gibi temel ihtiyaçlar kısa sürede hazırlanarak sahiplerine teslim ediliyor.

Belediyeciliğin asıl sınavının zor şartlarda verildiğini ifade eden Başkan Tutdere, "İnsan odaklı hizmet" anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı.

Başkan Tutdere, "Kar yağışının günlük yaşamı zorlaştırdığı bu günlerde hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmıyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ekmekten gıdaya, hijyen ürünlerinden ısınma ihtiyaçlarına kadar tüm taleplerini anında karşılıyoruz. Ekiplerimiz sadece yolları değil, gönül köprülerini de açık tutmak için sahada, vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyor" diye konuştu. - ADIYAMAN