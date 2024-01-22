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Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde Öğrencilere Sanat Eğitimi Veriliyor - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde Öğrencilere Sanat Eğitimi Veriliyor

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen konservatuar eğitimleri, 250 öğrencinin katılımıyla devam ediyor. Öğrencilere keman, piyano, gitar, ney ve resim dallarında dersler veriliyor.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi\'nde Öğrencilere Sanat Eğitimi Veriliyor
22.01.2024 - 16:25,  Güncelleme: 16:28
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Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi tarafından öğrencilere sanat eğitimi verilmesi adına düzenlenen konservatuar eğitimleri 250 öğrenci ile devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezinde 250 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen eğitimlerde öğrencilere keman, piyano, gitar, ney ve resim dallarında dersler veriliyor.

Bu geniş branş seçenekleri, öğrencilere çeşitli sanat disiplinlerinde yeteneklerini geliştirme fırsatı tanıyor.

Konservatuar eğitimlerine ilişkin bir açıklama yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Gençlerimiz ve çocuklarımız bizim için her zaman önceliklidir. Adıyaman Belediyesi olarak, gençlerimize konservatuar eğitimi alma şansı sunarak, kendilerini sanatın ve müziğin büyülü dünyasında geliştirmelerine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onların mutluluğunu görmek, bizleri de ayrıca memnun ediyor" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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