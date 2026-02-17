Yemek artıkları mamaya dönüşüyor

Adıyaman Belediyesi, hayvan barınağındaki mama üretim atölyesi, modern teknolojisiyle tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her gün toplanan 800 kilogram yemek atığı, atölyede işlenip fermente ediliyor. İşlem sonunda elde edilen 400 kilogram yüksek besin değerli kuru mama, 15 kilogramlık paketlere doldurularak Sitilce'deki barınakta yaşayan 800'e yakın sokak hayvanlarına dağıtılıyor.

Projeyle hem belediye bütçesine katkı sağladıklarını hem de barınakta yaşayan can dostların beslenme sorununu ortadan kaldırdıklarını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kaynaklarımızı verimli kullanmayı öncelik edindik. Bu projeyle bir yandan israfın önüne geçiyor, diğer yandan barınağımızdaki 800 hayvanın sağlıklı beslenmesini sağlıyoruz. Teknolojik cihazlarla ürettiğimiz bu mamalar sayesinde belediye bütçemizde ciddi bir tasarruf sağlarken, çevreye duyarlı bir modeli Adıyaman'a kazandırmış olduk. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN