TOKİ\'lerde koruyucu larva mücadelesi

Yaz aylarında artan haşere riskine karşı önleyici çalışmalarını yoğunlaştıran Adıyaman Belediyesi, TOKİ toplu konut alanlarında kanalizasyon ve altyapı hatlarında larva oluşumunu engellemek amacıyla kapsamlı ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik koruyucu ilaçlama çalışmalarını kent genelinde aralıksız sürdürüyor. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla özellikle TOKİ toplu konut bölgelerinde kanalizasyon şebekeleri, rögarlar ve su birikintisi oluşabilecek altyapı noktalarında larva mücadelesi gerçekleştiriliyor.

İnsan yoğunluğunun yüksek olduğu toplu konut bölgelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, larvaların gelişimini engelleyen biyosidal ürünler kullanılarak üreme alanları kontrol altına alınıyor. Böylece haşere oluşumu başlamadan riskin ortadan kaldırılması ve yaz döneminde vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşamalarını sağlamak hedefleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle ilaçlama ekipleri saha çalışmalarını yoğunlaştırırken, kent genelindeki riskli bölgelerde de koruyucu uygulamalar program dahilinde devam ediyor. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, halk sağlığını korumaya yönelik çalışmaların kesintisiz sürdüğünü belirterek, "Hemşerilerimizin daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesi için ilaçlama ekiplerimiz kent genelinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Özellikle toplu yaşam alanlarında koruyucu uygulamalara öncelik veriyor, bu anlayışla TOKİ konutları başta olmak üzere risk taşıyan tüm bölgelerde koruyucu ilaçlama çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN