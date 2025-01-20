Adıyaman Belediyesi\'nden Yeni Temizlik Uygulaması

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Adıyaman Belediyesi, 'Daha temiz bir Adıyaman' sloganıyla kent genelinde yeni bir temizlik uygulaması başlattı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatlarıyla, 70 kişilik özel temizlik ekibi ve araçlar, her gün farklı bir mahallede kapsamlı temizlik çalışması yapacak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama kapsamında, kentteki yoğun inşaat, altyapı ve yerinde dönüşüm çalışmalarından kaynaklanan toz ve çamurun neden olduğu mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. 33 mahallede yapılacak uygulamanın ilk durağı olan Yeni Sanayi ve Sümerevler mahallelerinde ekipler cadde, sokak, kaldırım, konut ve işyeri önlerini kapsamlı bir şekilde temizledi.

Çalışmalar, sulama ve süpürge araçlarının desteğiyle sabah saatlerinden itibaren başlatıldı. Ekipler önce sulama ve süpürge araçlarıyla cadde ve sokakları toz ve çamurdan arındırdı. Daha sonra mahalle genelinde bulunan bütün konut ve işyeri önleri ile park ve kaldırımda süpürge değmedik alan bırakmadı.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Batur, Başkan Tutdere'nin talimatlarıyla başlatılan uygulama kapsamında günlük temizlik çalışmalarının haricinde her ay düzenli olarak 33 mahallenin periyodik olarak temizleneceğini kaydetti. - ADIYAMAN