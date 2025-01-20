Adıyaman Belediyesi'nden Yeni Temizlik Uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman Belediyesi'nden Yeni Temizlik Uygulaması

Adıyaman Belediyesi\'nden Yeni Temizlik Uygulaması

Adıyaman Belediyesi, 'Daha temiz bir Adıyaman' sloganıyla 70 kişilik özel bir temizlik ekibiyle kentin her bölgesinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlattı. Ekipler, inşaat ve altyapı çalışmalarından kaynaklanan toz ve çamur sorunlarını çözmek için 33 mahallede günlük temizlik yapacak.

20.01.2025 14:58  Güncelleme: 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman Belediyesi, 'Daha temiz bir Adıyaman' sloganıyla kent genelinde yeni bir temizlik uygulaması başlattı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatlarıyla, 70 kişilik özel temizlik ekibi ve araçlar, her gün farklı bir mahallede kapsamlı temizlik çalışması yapacak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama kapsamında, kentteki yoğun inşaat, altyapı ve yerinde dönüşüm çalışmalarından kaynaklanan toz ve çamurun neden olduğu mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. 33 mahallede yapılacak uygulamanın ilk durağı olan Yeni Sanayi ve Sümerevler mahallelerinde ekipler cadde, sokak, kaldırım, konut ve işyeri önlerini kapsamlı bir şekilde temizledi.

Çalışmalar, sulama ve süpürge araçlarının desteğiyle sabah saatlerinden itibaren başlatıldı. Ekipler önce sulama ve süpürge araçlarıyla cadde ve sokakları toz ve çamurdan arındırdı. Daha sonra mahalle genelinde bulunan bütün konut ve işyeri önleri ile park ve kaldırımda süpürge değmedik alan bırakmadı.

Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Batur, Başkan Tutdere'nin talimatlarıyla başlatılan uygulama kapsamında günlük temizlik çalışmalarının haricinde her ay düzenli olarak 33 mahallenin periyodik olarak temizleneceğini kaydetti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, 3-sayfa, İnşaat, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman Belediyesi'nden Yeni Temizlik Uygulaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:17 Özel’den “aday“ sorusuna yanıt: İmamoğlu’nun adı her toplantıda geçiyor Özel'den "aday" sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor
14:40 ABD’de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak ABD'de yeni başkan Donald Trump ne kadar kazanacak?
14:39 Milli Eğitim Bakanlığı ’’fahiş fiyat’’ talep eden özel okullara soruşturma başlattı Milli Eğitim Bakanlığı ''fahiş fiyat'' talep eden özel okullara soruşturma başlattı
14:16 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba kendini eve kilitledi
13:18 Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma
22:19 Diyarbakır’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Diyarbakır'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
22:18 ABD’de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi ABD'de TikTok yasağı: Son sözü Trump söyledi
21:41 İsrail, Hamas’ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı İsrail, Hamas'ın serbest bıraktığı rehineleri teslim aldı
21:25 ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi ilk müdahaleyle hayata döndürüldü: Erdoğan Arıkan, canlı yayında kalp krizi geçirdi
20:57 Fenerbahçe, Adana Demirspor’u 4-0 mağlup etti Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
20:39 Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe’nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu Herkes bu pozisyonları konuşuyor: Fenerbahçe'nin peş peşe attığı 2 gol birden iptal oldu
20:27 Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı Saç spreyi patladı, apartmanda yangın çıktı
20:00 Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı Cinayet gibi kaza: Genç kızı hayattan koparttı, serbest kaldı
19:53 Onana’dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı Onana'dan akılalmaz hata: Manchester United, 131 yıl sonra bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2025 15:33:28. #1.12#
SON DAKİKA: Adıyaman Belediyesi'nden Yeni Temizlik Uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.