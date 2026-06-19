Adıyaman Belediyesi YKS için tüm birimleriyle tedbir aldı

Adıyaman Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların sessiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda sınava girebilmeleri için kent genelinde bir dizi tedbir aldı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla sınav günlerinde semt pazarları kurulmayacak, gürültü oluşturabilecek saha çalışmalarına ara verilecek ve okul çevrelerinde temizlik çalışmaları sınav saatleri öncesinde tamamlanacak.

Adıyaman Belediyesi, YKS'ye girecek öğrencilerin sınav konsantrasyonunu korumak, gürültü kirliliğini önlemek ve sınav merkezleri çevresinde muhtemel yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili birimleriyle koordineli bir çalışma başlattı.

Alınan karar doğrultusunda, kent genelinde Cumartesi ve Pazar günleri kurulan semt pazarları bu hafta sonuna özel olarak kurulmayacak.

Adayların sınav sırasında dikkatini dağıtabilecek gürültülerin önüne geçmek amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de acil durumlar dışında hafta sonu saha çalışmalarına ara verecek. Sınav saatleri boyunca okul çevrelerinde kazı, asfalt, yama ve benzeri gürültü oluşturabilecek faaliyetler yürütülmeyecek.

Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, sınav süresince yaşanabilecek acil durumlara müdahale edebilmek için hazır bulunacak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise öğrencilerin temiz ve düzenli bir çevrede sınava girebilmesi için okul çevrelerindeki temizlik çalışmalarını sabahın erken saatlerinde tamamlayacak. Sınav saatlerinde gürültü oluşmaması amacıyla çöp toplama araçları okul çevrelerinde çalışma yapmayacak.

Eğitim hayatının en önemli dönüm noktalarından biri olan YKS'de gençlerin ve ailelerin yanında olduklarını belirten Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, tüm Adıyaman halkını da sınav saatlerinde duyarlı olmaya davet etti.

Başkan Tutdere, "Hafta sonu gerçekleştirilecek YKS'ye girecek tüm öğrencilerimizin sessiz, güvenli ve huzurlu bir ortamda sınavlarına odaklanabilmeleri için belediye olarak tüm birimlerimizle gerekli tedbirleri aldık.

Bu kapsamda semt pazarlarımızın kurulmasını bu hafta sonuna özel olarak erteledik. Sahada çalışma yürüten müdürlüklerimiz ve ekiplerimiz de acil durumlar dışında gençlerimizin geleceği ve huzuru için çalışmalarına ara verecek.

Kıymetli hemşehrilerimizin de bu süreçte, özellikle sınav saatlerinde gürültü konusunda en yüksek düzeyde hassasiyet göstereceğine yürekten inanıyorum.

Büyük bir emekle sınava hazırlanan tüm öğrencilerimize başarılar diliyor; evlatlarını büyük fedakarlıklarla yetiştiren ailelerimize ve öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum. Öğrencilerimizin başarısı hepimizin ortak gururu olacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN