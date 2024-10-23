Adıyaman Belediyesi Sosyal Market, 70 Kişiye Yardım Sağlıyor

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Adıyaman Belediyesi bünyesindeki sosyal market, günde ortalama 70 kişiye temel ihtiyaçlarını karşılamaları için destek sunuyor.

Engelli ve yaşlı vatandaşların talepleri ise Sosyal Market'e gelememeleri durumunda evlerine teslim ediliyor.

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren sosyal market, önceden belirlenen talepler doğrultusunda, günlük ortalama 70 kişiye gıda, hijyen ve giyim paketleri dağıtıyor. Vatandaşlar, talep ettikleri yardım paketlerini Sosyal Market'e gelerek alabildikleri gibi, sağlık sorunları veya engelleri nedeniyle gelemeyenler için paketler evlerine teslim ediliyor.

Toplumsal Gelişim Merkezi'nin (TOGEV) desteğiyle gerçekleştirilen yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve okul çantası desteği de sağlanıyor.

Vatandaşlar, sosyal market yardımlarına başvurularını, https://www.adiyaman.bel.tr/SOSYAL-market adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Yapılan başvurular, belediye yetkilileri tarafından incelendikten sonra değerlendiriliyor ve uygun görülen talepler doğrultusunda yardımlar en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. - ADIYAMAN