Adıyaman Belediyesi Sulak Alanlarda Larvalara Karşı İlaçlama İşlemlerine Devam Ediyor

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Adıyaman Belediyesi sulak alanlarda oluşması muhtemel larvalara karşı ilaçlama işlemlerine devam ediyor.

Sıcak hava ve nemin etkisiyle artan sivrisinek ve larva popülasyonunu kontrol altına almak amacıyla Adıyaman Belediyesi tarafından başlatılan ilaçlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

İlaçlama çalışmaları kapsamında, Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri belirlenen bölgelerde larva üreme alanlarını tespit ederek özel ekipmanlar kullanarak ilaçlama gerçekleştiriyor.

Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, "Sivrisinek ve sineklerin üreme zamanında özellikle sulak alanlarda, su birikintilerinde oluşabilecek salgın hastalıkları önlemek ve yine toplum sağlığını korumak amacıyla ekiplerimiz ile haşere ve larva mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Parklar, bahçeler, su birikintileri, kanalizasyon hatları ve diğer potansiyel larva üreme alanlarını özenle tarayarak ilaçlama yapıyoruz" dedi.

Yetkililer ayrıca çalışmaların yaz mevsimi boyunca devam edeceğini de sözlerine ekledi. - ADIYAMAN