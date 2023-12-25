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Adıyaman Belediyesi Yeşil Alan Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi Yeşil Alan Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde budama ve yeşil alan düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Ekolojik dengeye ve estetik bir görünüme katkı sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarla Adıyaman daha yeşil bir şehir haline getirilmeye çalışılıyor.

Adıyaman Belediyesi Yeşil Alan Düzenleme Çalışmalarına Devam Ediyor
25.12.2023 - 17:13,
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Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde budama ve yeşil alan düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Şehir genelinde ekolojik dengeye ve kentin daha estetik bir görünüme kavuşması için yeşil alan düzenleme ve budama çalışmalarına devam eden Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından daha yeşil bir Adıyaman için çalışmalar hız kesmeden sürdürülüyor.

Ekipler tarafından halkın ortak kullanımına açık tüm alanların daha bakımlı hale getirilmesi için yapılan çalışmalarla ağaçların daha da gür bir hale gelmesi hedefleniyor. Belirlenen plan ve program dahilinde şehir genelindeki tüm yeşil alan ve parklarda bakım, onarım çalışmaları günlük periyotlarla yapılıyor.

Adıyaman'ı daha yeşil ve daha estetik bir görünüme kavuşturmak için yoğun çalışma temposu sergilediklerini belirten Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Gelecek nesillere daha yeşil bir Adıyaman bırakmak bizim borcumuzdur. Tüm yeşil alanları tertemiz ve nitelikli peyzaja sahip yaşam alanları haline getirerek kentimizi daha yeşil ve daha estetik bir görünüme ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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