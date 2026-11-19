Adıyaman'da, salep bitkisinin bölge şartlarına uygunluğunu araştırmak amacıyla deneme dikimi yapıldı.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında salep bitkisi, Adıyaman merkeze bağlı Bozhöyük köyünde 40 metrekarelik alanda toprakla buluşturuldu. Tarımsal ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmayla ekonomik değeri yüksek salebin Adıyaman'ın iklim ve toprak şartlarında yetiştirilme imkanları araştırılacak.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, kentin tarımsal üretim potansiyelini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Salep yetiştiriciliği imkanlarının araştırılmasının önemine değinen Akkan, üretim çeşitliliğini ve tarımsal katma değeri artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.