Adıyaman'da 162 bin 574 öğrenci karnelerini aldı - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'da 162 bin 574 öğrenci karnelerini aldı

Adıyaman\'da 162 bin 574 öğrenci karnelerini aldı

Adıyaman'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı sona erdi. Şeref Cengiz İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine Vali Osman Varol, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Vali Varol, öğrencilere tatillerini verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulunarak başarılar diledi.

14.06.2024 11:21
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Adıyaman'da 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 162 bin 574 öğrencinin karnelerini almasıyla sona erdi.

İkinci dönemin sona ermesi nedeniyle Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan Şeref Cengiz İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Karne dağıtım törenine Adıyaman Valisi Osman Varol, öğretmen, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı. Karne dağıtım törenine katılan Vali Osman Varol öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.

Adıyaman il genelinde 162 bin 574 öğrencinin karne alacağını belirten Vali Osman Varol, öğrencilerin bu süre zarfında iyi dinlenerek moral ve motivasyonlarını kaybetmemelerini ve tatilini verimli bir şekilde geçirmeleri tavsiyesinde bulunarak öğrencileri tebrik edip başarılar diledi.

Vali Varol, "Bugün çocuklarımızın evlatlarımızın karne heyecanına ortak olduk. Adıyaman'ımız büyük afetten sonra ilk tam yıl olarak eğitim ve öğretimini tamamlamış oldu. Bizim özellikle geçtiğimiz yaz eğitim ve öğretim noktasında eksiklik yaşamamak anlamında çok ciddi hazırlıklarımız vardı. Bunun sonucunda da çok şükür yaşadığımız afete boyutla küçük yaklaşık yüzde 5'lik öğrenci kaybıyla eğitim ve öğretime başladık. Bugün de ilimiz genelinde 162 bin 574 öğrencimiz karneyle buluştu. Dolayısıyla aynı oranda eğitim ile öğretimi tamamladık. Aynı zamanda yıl içerisinde çok ciddi bir sorun, sıkıntı yaşamadan çocuklarımızın Türkiye'nin genelindeki standartlarda eğitim alarak bu yılı tamamlamaları bizi ziyadesiyle memnun etti. Eğitim bizim en önemli kamu hizmetimiz bunu layıkıyla sunmaya devam edeceğiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, geleceğimizin güvencesi, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamaya onları gelecekte tüm dünyayla rekabet edebilecek donanımda yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da 162 bin 574 öğrenci karnelerini aldı - Son Dakika

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