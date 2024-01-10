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Adıyaman'da 2023-2024 Kırsal Kalkınma Programı kapsamında tarıma dayalı projeler hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da 2023-2024 Kırsal Kalkınma Programı kapsamında tarıma dayalı projeler hakkında bilgilendirme yapıldı

Adıyaman'da, 2023-2024 yılı Kırsal Kalkınma Programı çerçevesinde tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi amacıyla yatırımcılara projeler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Nusret Güngörmüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım ve yatırımcılar katıldı. Kırsal Kalkınma Programı kapsamında tüm ilçelerde bilgilendirme toplantılarının yapılacağı belirtildi.

Adıyaman\'da 2023-2024 Kırsal Kalkınma Programı kapsamında tarıma dayalı projeler hakkında bilgilendirme yapıldı
10.01.2024 - 17:24,
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Adıyaman'da 2023-2024 yılı Kırsal Kalkınma Programı kapsamında tarıma dayalı projeler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

2023- 2024 yılı Kırsal Kalkınma Programı kapsamında tarıma dayalı yatırımların desteklenmesi amacıyla Adıyaman'da yatırımcılarına projeler konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kahta Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen programa Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Nusret Güngörmüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım ve yatırımcıların katılımıyla gerçekleşti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas, Kırsal Kalkınma Programı kapsamında daha çok yatırımcıya ulaşabilmek için tüm ilçelerde bilgilendirme toplantısı yapılacağını söyledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Adıyaman, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da 2023-2024 Kırsal Kalkınma Programı kapsamında tarıma dayalı projeler hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da 2023-2024 Kırsal Kalkınma Programı kapsamında tarıma dayalı projeler hakkında bilgilendirme yapıldı - Son Dakika
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