Üçüncü çevre yolunda asfalt çalışması yapılıyor

Adıyaman Belediyesi, kent trafiğinin önemli ulaşım akslarından biri olan 3. Çevre Yolu'nda yenileme ve asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu güzergahlardan 3. Çevre Yolu'nda çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Altyapı imalatlarının tamamlandığı yolda, kuzey şeridinin asfalt çalışmalarına da başlandı. Hava sıcaklıklarının arttığı kentte ekipler, ulaşım konforunu artırmak ve güzergahı kısa sürede hizmete açmak için sahada yoğun mesai harcıyor. 3. Çevre Yolu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden son durum hakkında bilgi aldı.

Şehrin ulaşımı açısından 3. Çevre Yolunun önemli bir güzergah olduğunu belirten Başkan Tutdere, "Daha önce kamuoyuyla paylaştığımız gibi, dün itibarıyla 3. Çevre Yolu'nun kuzey şeridinde asfalt serim çalışmalarına başladık. Bu bölgede çok yoğun bir altyapı çalışmasını tamamlamıştık. Güney şeridimizin asfalt serimini de daha önce bitirmiştik. Şimdi tüm ekiplerimizle birlikte kuzey şeridinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaklaşık 10-15 günlük süre içerisinde kuzey şeridindeki asfalt serimini de tamamlamış olacağız. Böylece şehrimiz için önemli bir ulaşım aksı olan 3. Çevre Yolu'nun hem altyapısını hem de üstyapısını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Yapılan çalışmaların bölgemize, halkımıza ve tüm sürücülerimize hayırlı olmasını diliyorum. 3. Çevre Yolu'nu kullanan sürücülerimize bir uyarıda bulunmak istiyorum. Yol çalışmaları nedeniyle trafikte zaman zaman aksaklıklar yaşanabilir. Bundan dolayı hemşehrilerimizin anlayışına sığınıyoruz. Herhangi bir kazaya meydan vermemek adına bu güzergahı kullanan sürücülerimizin trafik işaretlerine uymalarını ve dikkatli olmalarını önemle rica ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN