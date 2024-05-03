Adıyaman'da 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle pilav dağıtıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle pilav dağıtıldı

Adıyaman\'da 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle pilav dağıtıldı

Adıyaman'da Hedef Kızıl Elma Derneği ve Turan Devletleri Teşkilatları tarafından 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla pilav dağıtıldı. Demokrasi Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik öncesi yapılan konuşmalarda Türkçülüğün önemi vurgulandı ve katılımcılara pilav ikram edildi.

03.05.2024 17:00
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Adıyaman'da, 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle pilav dağıtıldı.

Hedef Kızıl Elma Derneği ile Turan Devletleri Teşkilatları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından Demokrasi Parkı'nda pilav ikramı etkinliği gerçekleştirildi. 3 Mayıs Türkçülük Günü münasebetiyle Cuma Namazı sonrası düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Dernek yöneticileri, üyeler ve çok sayıda kişi etkinliğe katıldı. Etkinlik öncesi Hedef Kızıl Elma Derneği Başkanı Halil Gönder, tarafından Türkçülüğün öneminden bahsedilerek günün hayırlara vesile olmasını diledi.

Yapılan konuşmaların ardından vatandaşlara pilav ikramında bulunuldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle pilav dağıtıldı - Son Dakika

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