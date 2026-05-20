Adıyaman'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı

20.05.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen deprem, Adıyaman'da korkuya neden oldu.

(ADIYAMAN) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman'da da şiddetli şekilde hissedildi. Sarsıntı, kentte korku ve paniğe yol açarken, vatandaşlar kendilerini bulundukları yerlerden dışarı attı. 6 Şubat deprem felaketinin ağır izlerini hala taşıyan Adıyaman'da halk, depremin acı hatıralarını bir kez daha yaşadı.

Adıyaman kent merkezi ile ilçelerde de hissedilen deprem, özellikle 6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybeden ve halen travmanın etkisini yaşayan vatandaşlarda büyük korkuya neden oldu. Sarsıntının ardından vatandaşlar panikle açık alanlara yönelirken, çok sayıda kişi konteyner kentlerde yaşayan yakınlarının yanına gitmek için yollara çıktı. Bazı vatandaşların ise doğrudan konteyner alanlarına koştuğu görüldü.

Adıyaman Valiliği, depremin ardından yaptığı ilk açıklamada il genelinde olumsuz bir durum tespit edilmediğini bildirdi. Açıklamada, "Bugün saat 09.00'da Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Yapılan ilk değerlendirmelere göre ilimiz genelinde herhangi bir olumsuz durum tespit edilmemiştir. Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımız saha çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

Depremin ardından ilgili kurumların saha tarama çalışmalarını sürdürdüğü, şu ana kadar Adıyaman'da can kaybı ya da hasara ilişkin resmi bir olumsuzluğun paylaşılmadığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği Yazıyı kaldırınca müdahale geldi 19 Mayıs töreninde çelenk gerginliği! Yazıyı kaldırınca müdahale geldi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca... 6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Hakan Safi büyük oynuyor Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe’ye getirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Ünlü hocayla görüştü, Fenerbahçe'ye getirecek
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar

11:07
MSB NATO’ya sundu Türkiye’den kritik askeri yakıt hamlesi
MSB NATO'ya sundu! Türkiye'den kritik askeri yakıt hamlesi
10:57
Aziz Yıldırım çıldırdı İki yıldız golcü birden getiriyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! İki yıldız golcü birden getiriyor
10:46
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş Dikkat çeken uyarı
Şener Üşümezsoy, Malatya depremini 2 hafta önce bilmiş! Dikkat çeken uyarı
10:11
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü Tepkiler büyüyünce özür diledi
Babasının sözleri aşiretleri sokağa döktü! Tepkiler büyüyünce özür diledi
10:03
Fenerbahçe’ye süper kaleci Ederson’u tarihe gömecek
Fenerbahçe'ye süper kaleci! Ederson'u tarihe gömecek
09:08
Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 11:27:16. #7.12#
SON DAKİKA: Adıyaman'da 5.6 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.