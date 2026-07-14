AKEM'de veliler ve çocuklar aynı atölyede resim eğitimi alıyor - Son Dakika
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AKEM'de veliler ve çocuklar aynı atölyede resim eğitimi alıyor

AKEM\'de veliler ve çocuklar aynı atölyede resim eğitimi alıyor
14.07.2026 12:01  Güncelleme: 12:02
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Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen yaz resim kursları, çocuklar ve anne babaları aynı atölyede buluşturuyor. Aileler sanatsal yeteneklerini geliştirirken nitelikli zaman geçiriyor.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde yaz kursları kapsamında düzenlenen resim eğitimleri, çocuklarla anne ve babalarını aynı atölyede buluşturuyor.

Her yaştan kursiyerin katıldığı eğitimlerde vatandaşlar hem sanatsal yeteneklerini geliştiriyor hem de aileleriyle birlikte nitelikli zaman geçiriyor.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi (AKEM) bünyesindeki konservatuvar yaz kursları kapsamında açılan resim eğitimleri, çocuklar ve yetişkinlerden yoğun ilgi görüyor.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda temel çizim tekniklerinden karakalem çalışmalarına kadar farklı alanlarda eğitim veriliyor. Çocuklarıyla aynı atölyede resim yapan anne ve babalar, yeni beceriler kazanırken aileleriyle birlikte sanat dolu bir yaz tatili geçirme fırsatı buluyor.

Haftanın dört günü devam eden kurslara 10 yaş ve üzerindeki çocukların yanı sıra yetişkinler de katılabiliyor. Kursiyerler, hazırladıkları çalışmalarla el becerilerini ve sanatsal yönlerini geliştiriyor.

AKEM Resim Öğretmeni Ziyaddin Dokumacı, eğitimlerin hem akademik hedefleri bulunan öğrencilere hem de resimle hobi olarak ilgilenen vatandaşlara yönelik düzenlendiğini söyledi.

Kursların haftanın dört günü 08.00 ile 16.30 saatleri arasında gerçekleştirildiğini belirten Dokumacı, "AKEM bünyesinde verdiğimiz resim kurslarında iki farklı alanda ilerliyoruz. Bir yandan yetenekli çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri ve akademik başarı elde etmeleri için çalışırken diğer yandan ev hanımları, anne ve babalar ile her yaştan yetişkine yönelik hobi eğitimleri düzenliyoruz. Şu anda 30 aktif öğrencimiz bulunuyor. Kursiyerlerimizin önemli bir kısmını 10 yaş ve üzerindeki çocuklar oluşturuyor. Anne ve babalar da çocuklarıyla aynı atölyede eğitim alıyor" diye konuştu.

Öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Adıyaman Belediyesine ve Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel AKEM'de veliler ve çocuklar aynı atölyede resim eğitimi alıyor - Son Dakika

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