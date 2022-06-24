Adıyaman'da baş savcı ve müftüye veda yemeği - Son Dakika
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Adıyaman'da baş savcı ve müftüye veda yemeği

24.06.2022 10:59
Adıyaman'da baş savcı ve müftüye veda yemeği

Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı için veda yemeği düzenlendi.

Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı için veda yemeği düzenlendi.

2018 Yılından bu yana Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı görevine yürütürken, HSK Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamesi ile Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve İl Müftülüğü görevini yürütürken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Adana İl Müftülüğüne atanan İl Müftüsü Mehmet Taşçı onuruna veda yemeği verildi.

Vali Mahmut Çuhadar'ın ev sahipliğinde Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı onuruna Türkiye Petrolleri Sosyal Tesislerinde verilen veda yemeğine, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, HSK başmüfettişleri, adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Soner Sağıroğlu, İdare Mahkemesi Başkanı Abdulkadir Hoşaf ve kurum müdürleri katıldı.

Vedaların her zaman hüzünlü olduğunu belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Bugün bir çifte ayrılığın hüznünü yaşıyoruz. Hem cumhuriyet başsavcımız hem de müftümüz aramızdan ayrılmaktadır. HSK Adli ve İdari Yargı 2022 Yılı Ana Kararnamesi ile Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Başsavcımız Bozan Çevik ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Adana İl Müftülüğüne atanan İl Müftümüz Mehmet Taşçı'ya yeni görev yerlerinin hayırlı olmasının diliyorum.

Bu devlete ve millete hizmet edenleri uğurlamak ve onları onurlandırmak kültürümüzde var olan bir gelenektir. Başsavcımız ve il müftümüzle 2 yılı aşkın bir süredir birlikte çalışıyoruz. Biz kendilerinden razıydık, Allah'ta kendilerinden razı olsun. Önemli olan baki kalan gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Başsavcımız ve müftümüzde güzel bir seda bırakarak ilimizden ayrılıyorlar. Adıyaman insanı sizleri unutmayacak" dedi.

Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve İl Müftüsü Mehmet Taşçı ise, "Belki Adıyaman'daki görev süremiz sona erdi ancak bu şehrin insanına gönül mesaisi ile bağlıyız. Bu ilde görev yaptığımız için mutlu ve huzurlu ayrılıyoruz. Tüm Adıyamanlı kardeşlerimizden helallik diliyoruz. Bizden yana helal olsun. Görev süremiz boyunca bizlere verdiği desteklerden dolayı Valimiz Mahmut Çuhadar'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Samimi bir ortamda geçen veda yemeğinde Uşak Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik ve Adana İl Müftülüğüne atanan İl Müftüsü Mehmet Taşçı'ya günün anısına Vali Mahmut Çuhadar tarafından çeşitli hediyeler verildi. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Mahmut Çuhadar, Mehmet Taşçı, Cumhuriyet, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da baş savcı ve müftüye veda yemeği - Son Dakika

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