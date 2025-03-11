Adıyaman'da, cadde ve sokaklar yıkanarak temiz bir hale getiriliyor.
Adıyaman Belediyesi ekipleri cadde ve sokakların daha rahat ve hijyen içerisinde kullanılabilmesi için çalışma başlattı. Belediye ekipleri cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkayarak kirden arındırdı. Belediye ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ederken vatandaşlar ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN
Son Dakika › Yerel › Adıyaman'da Cadde ve Sokaklar Hijyenik Hale Getiriliyor - Son Dakika
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