Adıyaman'da Deprem Sonrası Prefabrik Kentte Yeni Okullar İnşa Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Adıyaman'da Deprem Sonrası Prefabrik Kentte Yeni Okullar İnşa Ediliyor

Adıyaman\'da Deprem Sonrası Prefabrik Kentte Yeni Okullar İnşa Ediliyor

Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinin ardından Vartana Prefabrik Kentte yaklaşık 2 bin 500 prefabrik konutun yapıldığı bölgeye 12 derslikli ilkokul ve 12 derslikli ortaokul yapılıyor. Konteyner sınıfların yerine hafif çelik konstrüksiyondan yapılan okulların inşaatları devam ediyor. Adıyaman Valisi Osman Varol, geleceğin teminatı olan çocuklara yeni bir bilim ve irfan yuvası kazandırmak amacıyla yapılan bu yatırımın önemini vurguladı.

24.02.2024 10:36  Güncelleme: 10:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da deprem sonrası kurulan prefabrik kente 12 derslikli ilkokul ve 12 derslikli ortaokul yapılıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık 2 bin 500 prefabrik konutun yapıldığı Vartana'ya yeni okul yapılıyor. Konutların yapılmasının hemen ardından konteynerlardan oluşturulan sınıfların yerine hafif çelik konstrüksiyondan yeni okullar yapılıyor. Adıyaman Valisi Osman Varol yapımı süren okulların duruyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'dan bilgi aldı.

Vali Osman Varol, "Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza yeni bir bilim ve irfan yuvası kazandırmak amacıyla Vartana Prefabrik Kentte hafif çelik konstrüksiyondan yapılan 12 derslikli ilkokul ve 12 derslikli ortaokulu inşaatları sürüyor. Eğitime ve insana yapılan her yatırımı geleceğe yapılan önemli bir yatırım olarak görüyor, bütün çalışmalarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Adıyaman'da Deprem Sonrası Prefabrik Kentte Yeni Okullar İnşa Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 14:51:32. #1.11#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Deprem Sonrası Prefabrik Kentte Yeni Okullar İnşa Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement