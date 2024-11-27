Adıyaman'da Havalimanında Evlilik Teklifi - Son Dakika
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Adıyaman'da Havalimanında Evlilik Teklifi

Adıyaman\'da Havalimanında Evlilik Teklifi

İsveç'ten gelen Murat Tunç, Adıyaman Havalimanı'nda anonsla kız arkadaşına evlenme teklifi etti.

27.11.2024 17:22
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İsveç'te yaşayan bir kişi Adıyaman Havalimanı'nda kendisini karşılamaya gelen kız arkadaşına anons ile evlilik teklif etti.

İsveç'te gıda sektöründe çalışan Murat Tunç, İstanbul aktarmalı Adıyaman Havalimanına geldi. Danışmaya geçerek, kız arkadaşının kendisini karşılamaya geleceğini ve evlilik teklifi yapmak için görevlilerden yardım istedi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Güvenlik Sorumlusu Deniz Berk ve beraberindeki güvenlik görevlilerinin yardımı ile kız arkadaşı Sümeyye Rüzgar'a danışmasından anons yöntemiyle evlilik teklif etti.

Sümeyye Rüzgar'ın havalimanına girişiyle birlikte, Murat Tunç, "Sümeyye Rüzgar, güzelliğinin her zaman yanımda olmasını, son ana kadar seni seveceğime tanıklık etmeni istiyorum. Ellerin ellerime, gözlerin gözlerime değsin, bir ömür ayrılmasın istiyorum. Benimle evlenir misin?" şeklinde anons etti. Şaşkınlığını gizleyemeyen genç kıza, damat adayı çiçek vererek önünde diz çöktü ve yüzüğü uzattı. Evlilik teklifine 'evet' cevabını alan damat adayı yüzüğü taktı. Havalimanı çıkışında ise konfeti ve meşaleler eşliğinde dans etti.

Arkadaşlarının tebrik etmesinin ardından gelin ve damat adayı havalimanından ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Havalimanında Evlilik Teklifi - Son Dakika

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