Adıyaman'da İŞKUR, Ocak-Eylül döneminde 1.424 kişiyi işe yerleştirdi - Son Dakika
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Adıyaman'da İŞKUR, Ocak-Eylül döneminde 1.424 kişiyi işe yerleştirdi

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Adıyaman\'da İŞKUR, Ocak-Eylül döneminde 1.424 kişiyi işe yerleştirdi
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Adıyaman İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, Vali Abdullah Küçük başkanlığında 2026 yılının dördüncü toplantısını yaptı. Toplantıda İŞKUR'un Ocak-Eylül döneminde 1.424 kişiyi işe yerleştirdiği, kurs ve programlarla işgücü piyasasına 1 milyar 498 milyon TL katkı sağladığı açıklandı.

Adıyaman'da işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik olarak aktif işgücü programlarını uygulamak amacıyla üç ayda bir toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2026 yılı dördüncü toplantısı Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda Çalışma ve iş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 2026 yılında yapılan çalışmaların genel bir değerlendirilmesi yapılarak ilimizde istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler ve uygulanacak aktif işgücü programları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Abdullah Küçük, "2026 yılı Ocak- Eylül döneminde 4 bin 625'i kadın, 6 bin 331'i erkek olmak üzere toplam 10 bin 956 kişiye iş ve meslek danışmanlığı kapsamında bireysel danışmanlık hizmeti verildiğini belirterek, "2026 yılı Ocak-Eylül döneminde, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğümüzce 3.001 işyeri ziyaret edilmiş ve işverenlerimizden 2.986 kişilik açık iş talebi alınmıştır. Bu talepler ve kurs istihdamları sonucu İŞKUR olarak, toplam 1.424 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edilmiştir. İşe yerleşenlerden 85'i engelli iş arayanlardır. 2026 yılı Ocak- Eylül döneminde 145 adet İşbaşı Eğitim Programı (İEP) açılmış olup, bu programlardan 709 kadın ve 543 erkek olmak üzere toplam bin 252 katılımcı yararlanmıştır. İşgücü Uyum Programı (İUP) ve İşkur Gençlik Programları kapsamında 2026 yılı Ocak- Eylül döneminde 21 adet program açılmış olup, 962 kadın 135 erkek olmak üzere toplam bin 97 kişi faydalanmıştır. Bu dönemde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 38 program açılmış; bu programlardan 5 bin 394 kadın, 2 bin 81 erkek olmak üzere toplam, 7 bin 445 kişi faydalanmıştır. 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde, 9 bin 443 kişi işsizlik maaşına başvurmuş, 3 bin 699 kişi İşsizlik ödeneğinden yararlanmış olup, işsizlik ödeneği kapsamında toplam ödeme tutarı: 359 Milyon TL'dir. Genel olarak bu dönemde; 206 adet kurs ve program açılmış, kurs ve programlardan 7 bin 83'ü kadın ve 2 bin 766'sı erkek olmak üzere 9 bin 849 kişi faydalanmıştır. Bu kurs ve programlar kapsamında katılımcılara toplam 1 Milyar 139 milyon TL ödeme yapılmıştır. 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde, İŞKUR olarak; kurs ve programlara, 1 Milyar 139 milyon TL ve İşsizlik Ödeneği kapsamında ödenen 359 milyon TL ile birlikte, işgücü piyasasına 1 milyar 498 milyon TL katkı sağlamıştır. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu kararları doğrultusunda işgücü ihtiyacının giderilmesine ve istihdamın arttırılmasına yönelik mesleki eğitim faaliyetlerine devam edilecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
AdıyamanEkonomiEğitimEylülİŞKURYerelSon Dakika

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