Adıyaman\'da İsmail Haniyye\'nin çocukları ve torunları için gıyabi cenaze namazı kılındı

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Adıyaman'da çeşitli sivil toplum kuruluşları, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'nin 3 oğlu ile 4 torunu ve Gazze Şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden soykırımı lanetlemek ve Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'nin 3 oğlu ile 4 torunu ile Gazze'de şehit olanlar için cuma namazı sonrasında sivil toplum kuruluşları Yenipınar Camii avlusunda toplandı.

İsmail Haniye'nin çocukları ve torunları için kılınan gıyabi cenaze namazının ardından basın açıklaması düzenlendi. Sloganlar ve tekbirler eşliğinde yapılan basın açıklamasını Adıyaman STK Platformu adına Mustafa Kirişci yaptı.

Mustafa Kirişci, "Bayramın ilk günü Gazze'de 3 çocuğunu, 4 torununu ve şimdiye kadar 60 yakınını şehit olarak veren cesur lider İsmail Haniyye'ye selam olsun. Öyle ki Haniyye bu büyük acıyı yaşarken bile asla duruşunu, sükunetini ve metanetini bozmadan bütün dünyaya şunları söyledi: 'Düşman oğullarımı öldürerek duruşumuzu değiştireceğimizi zannediyorsa yanılıyor. Oğullarımın ve torunlarımın kanı Gazze'de şehit olan insanlarımızın kanından daha kıymetli değildir, çünkü hepsi benim evlatlarımdır'" dedi. - ADIYAMAN