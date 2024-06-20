Adıyaman'da jandarma ekipleri çiftçileri yangınlara karşı bilgilendirdi - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'da jandarma ekipleri çiftçileri yangınlara karşı bilgilendirdi

Adıyaman'da buğday ve arpa hasadının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri, çiftçileri yangınlara karşı bilgilendirdi. Hasat dönemlerinde yaşanan yangınlar nedeniyle çiftçilerin emekleri yanarak telef olurken, binlerce böcek ve böcek de zarar görüyordu. Jandarma ekipleri, bu durumların yaşanmaması için çiftçi ve vatandaşları uyardı.

20.06.2024 13:41
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Buğday ve arpa hasadının başladığı Adıyaman'da jandarma ekipleri yangınlara karşı çiftçileri bilgilendirdi.

Hasat zamanlarında yaşanabilecek yangınlara karşı çiftçileri ve vatandaşları bilgilendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bu dönemde daha dikkatli olunmasını istedi. Her yıl hasat döneminde yaşanan yangınlardan dolayı bir çok çiftçinin alın teriyle yetiştirdiği ekipler yanıp küle dönerken binlerce börtü ve böcek ise yanarak telef oluyordu. Aynı durumların yaşanmaması adına harekete geçen jandarma ekipleri, çiftçi ve vatandaşları yangınlara karşı bilgilendirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da jandarma ekipleri çiftçileri yangınlara karşı bilgilendirdi - Son Dakika

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