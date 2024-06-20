Adıyaman'da jandarma ekipleri çiftçileri yangınlara karşı bilgilendirdi

Yerel

Buğday ve arpa hasadının başladığı Adıyaman'da jandarma ekipleri yangınlara karşı çiftçileri bilgilendirdi.

Hasat zamanlarında yaşanabilecek yangınlara karşı çiftçileri ve vatandaşları bilgilendiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bu dönemde daha dikkatli olunmasını istedi. Her yıl hasat döneminde yaşanan yangınlardan dolayı bir çok çiftçinin alın teriyle yetiştirdiği ekipler yanıp küle dönerken binlerce börtü ve böcek ise yanarak telef oluyordu. Aynı durumların yaşanmaması adına harekete geçen jandarma ekipleri, çiftçi ve vatandaşları yangınlara karşı bilgilendirdi. - ADIYAMAN