Adıyaman'da kafası boruya sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'da kafası boruya sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Adıyaman\'da kafası boruya sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Adıyaman merkez Yunusemre Mahallesi'nde, kafasını boruya sıkıştıran yavru kedi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, kedinin zarar görmemesi için hassas bir çalışma gerçekleştirerek kedinin kafasını borudan çıkarttı.

20.07.2024 00:33
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Adıyaman'da kafası boruya sıkışan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Adıyaman merkez Yunusemre Mahallesi, 2933 sokakta kafasını boruya sıkıştıran yavru kediyi gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, kafası semaver borusuna sıkışan yavru kediyi kurtarmak için ekipler seferber oldu. Bir taraftan boruyu kesmek için ve diğer taraftan kediye zarar vermek istemeyen ekipler hassas bir çalışma yaptı. Uzun uğraşlar sonucunda yavru kedinin kafası borudan çıkartıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da kafası boruya sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da kafası boruya sıkışan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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