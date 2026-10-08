Adıyaman'da Kaymakam Yıldız, İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret edip öğrencileri dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman'da Kaymakam Yıldız, İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret edip öğrencileri dinledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman\'da Kaymakam Yıldız, İmam Hatip Ortaokulu\'nu ziyaret edip öğrencileri dinledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Sincik ilçesindeki İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Fatih Yıldız, okulun genel durumu ve yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Yıldız, sınıfları gezerek öğrencilerin taleplerini dinledi ve öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde Kaymakam Fatih Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tanrıverdi ile birlikte Sincik İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul yönetimi ve öğretmenler tarafından karşılanan Kaymakam Yıldız, okulun genel durumu ve yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Yıldız, öğrencilerin taleplerini dinledi.

Öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılı olmalarının önemine dikkat çeken Kaymakam Fatih Yıldız, "Öğrencilerimizin güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında yetişmeleri için eğitim camiamızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin başarılarını görmek bizleri mutlu ediyor. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum, okul yönetimi ve öğretmenlere çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Fatih YıldızAdıyamanSincikGüncelEğitimYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Suriye Ulaştırma Bakanı’nın kalite testi olay oldu Suriye Ulaştırma Bakanı'nın kalite testi olay oldu
Özgür Özel’den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün Özgür Özel'den gözdağı: 93 üyemiz var, bundan sonrasını Cemil Tugay düşünsün
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
13:15
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı Fener taraftarı delirdi
TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:00
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 13:21:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Adıyaman'da Kaymakam Yıldız, İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret edip öğrencileri dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei