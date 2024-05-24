Adıyaman'da Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Başvurular Açıklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Başvurular Açıklandı

Adıyaman\'da Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Başvurular Açıklandı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında yapılan başvuruları açıkladı. İl merkezi ve ilçelerde toplam 21 proje başvurusunun Bakanlık tarafından uygun görüldüğünü belirten Kurt, projelerin toplam bütçesinin 179 milyon 500 TL olduğunu ifade etti. Başvurular arasında un fabrikası, soğuk hava deposu, büyükbaş besi, zeytinyağı işleme tesisi gibi çeşitli projeler yer alıyor.

24.05.2024 09:43
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AK Parti Adıyaman Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Resul Kurt, Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programına ilişkin başvuruları açıkladı.

Milletvekili Resul Kurt; il merkezinde 10, Kahta'da 7, Çelikhan'da 1, Besni'de 3 adet olmak üzere toplam 21 proje başvurusu yapıldığını ve tamamının Bakanlık tarafından uygun görüldüğünü söyledi.

Projelerin toplam bütçesinin 179 milyon 500 TL olduğunu kaydeden Kurut, "Bu projelerin Bakanlık hibesi 89 milyon 760 bin TL ve yatırımcı katkısı 99 milyon TL'dir. Adıyaman merkezde un fabrikası, soğuk hava deposu, büyükbaş besi, küçükbaş hayvancılık tesisi zeytinyağı işleme tesisi, Kahta ilçesinde büyükbaş çiftlik projesi, nar işleme tesisi, tohum işleme tesisi, Çelikhan ilçesinde soğuk hava deposu, Besni ilçesinde fıstık işleme, zeytin işleme ve bulgur eleme tesisi yapımı başvurusu yapıldı. Şehrimize ve çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Başvurular Açıklandı - Son Dakika

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