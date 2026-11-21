Adıyaman'da koruma altındaki sarı benekli semender cep telefonuyla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın merkezine bağlı Karaağaç Köyü'nde nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan sarı benekli semender görüldü. Semenderi evinin bulunduğu sokakta fark eden köy sakini Hüseyin Gazi Sinan, görüntüleri cep telefonuyla kaydetti.
Adıyaman'da türüne az rastlanan ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altına olan sarı benekli semender görüldü.
Evinin bulunduğu sokakta sarı benekli semenderi gören Adıyaman merkeze bağlı Karaağaç Köyü sakinlerinden Hüseyin Gazi Sinan, semenderi cep telefonu ile görüntüleri kaydetti. Sarı benekli semender, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi' dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer alıyor.
Kaynak: İHA
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