Adıyaman'da Nuss Operasyonu Başarıyla Yapıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Nuss Operasyonu Başarıyla Yapıldı

Adıyaman\'da Nuss Operasyonu Başarıyla Yapıldı
14.07.2026 13:40
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Pectus Excavatum hastasına kapalı Nuss Operasyonu uygulandı.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, halk arasında "kunduracı göğsü" olarak bilinen Pectus Excavatum rahatsızlığı bulunan bir hastaya, kapalı yöntemle gerçekleştirilen Nuss Operasyonu, Göğüs Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Ömer Cenap Gülyüz ve Op. Dr. Samed Baloğlu tarafından başarıyla uygulandı.

Operasyonun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavi sürecinin sorunsuz devam ettiği bildirildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'nde hem cerrahi hem de cerrahi dışı güncel tedavi yöntemleri uygulanıyor. Özellikle 16 yaş ve altındaki hafif ve orta dereceli vakalarda vakum cihazları ve kompresyon ortezleriyle cerrahiye gerek kalmadan başarılı sonuçlar alınırken, ileri derecedeki hastalarda ise minimal invaziv cerrahi yöntemi olan Nuss Operasyonu tercih ediliyor.

Operasyonu gerçekleştiren Göğüs Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Ömer Cenap Gülyüz ve Op. Dr. Samed Baloğlu, göğüs duvarı deformitelerinin toplumda sanıldığından daha sık görüldüğünü belirterek, "Halk arasında 'kunduracı göğsü' olarak bilinen Pectus Excavatum ve 'güvercin göğsü' olarak adlandırılan Pectus Carinatum, doğuştan gelen ve özellikle ergenlik döneminde belirginleşen göğüs duvarı deformiteleridir. Bu rahatsızlıklar yalnızca estetik bir sorun olarak değerlendirilmemelidir. Hastalarımızda göğüs ağrısı, nefes darlığı, çabuk yorulma, egzersiz kapasitesinde azalma ve özgüven kaybı gibi hem fiziksel hem de psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Günümüzde gelişen cerrahi teknikler ve cerrahi dışı tedavi seçenekleri sayesinde bu deformiteleri başarılı bir şekilde tedavi edebiliyoruz. Özellikle uygun hastalarda uyguladığımız kapalı yöntem olan Nuss Operasyonu ile hastalarımız daha az ağrı hissediyor, daha kısa sürede taburcu oluyor ve günlük yaşamlarına çok daha hızlı dönebiliyor" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda, Pectus Excavatum tanısı bulunan bir hastaya Göğüs Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Ömer Cenap Gülyüz ve Op. Dr. Samed Baloğlu tarafından kapalı yöntemle Nuss Operasyonu gerçekleştirildi. Göğüs kafesinin doğal anatomik yapısını yeniden oluşturmayı amaçlayan operasyonda özel olarak tasarlanmış destek barı kullanıldı. Başarıyla tamamlanan operasyonun ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin hastanede takip edildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tepe, hastanede özellikli sağlık hizmetlerinin her geçen gün arttığını belirterek, "Vatandaşlarımızın ileri düzey cerrahi tedavilere ulaşabilmek için il dışına gitmesine gerek kalmadan, bu hizmetleri kendi şehrimizde alabilmesini sağlamak en önemli hedeflerimizden biridir. Göğüs Cerrahisi Kliniğimiz tarafından başarıyla gerçekleştirilen bu operasyon da bunun en güzel örneklerinden biridir. Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. Ömer Cenap Gülyüz ve Op. Dr. Samed Baloğlu başta olmak üzere ameliyathane, anestezi ve servis ekiplerimize teşekkür ediyorum. Ekip ruhuyla çalışan tüm sağlık personelimizin özverisi sayesinde hastalarımıza modern ve güvenli sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak, teknolojik altyapımızı güçlendirerek ve uzman kadromuzu destekleyerek bölgemize en kaliteli sağlık hizmetini sunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da Nuss Operasyonu Başarıyla Yapıldı - Son Dakika

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