Adıyaman\'da patlayan lağım borusu düzeltildi

Yerel

Adıyaman'da, patlayan ve tepkilere neden olan lağım borusu yapılan haberin ardından düzeltildi.

Adıyaman Merkez Sıratut Mahallesi 402 Sokak'ta meydana gelen lağım borusunun patlaması uzun bir süre tepkilere neden olmuştu. Tepkilere neden olan lağım borusu yapılan haberlerin ardından Adıyaman Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.

Belirtilen adrese gelen belediye ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından kokuya ve tepkilere neden olan lağım borusunu onardı. - ADIYAMAN