Adıyaman'da patlayan lağım borusu düzeltildi - Son Dakika
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Yerel

Adıyaman'da patlayan lağım borusu düzeltildi

Adıyaman\'da patlayan lağım borusu düzeltildi

Adıyaman Merkez Sıratut Mahallesi'nde meydana gelen lağım borusunun patlaması tepkilere neden olmuştu. Adıyaman Belediyesi ekipleri, yapılan haberlerin ardından lağım borusunu onardı.

29.07.2024 16:17  Güncelleme: 16:19
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Adıyaman'da, patlayan ve tepkilere neden olan lağım borusu yapılan haberin ardından düzeltildi.

Adıyaman Merkez Sıratut Mahallesi 402 Sokak'ta meydana gelen lağım borusunun patlaması uzun bir süre tepkilere neden olmuştu. Tepkilere neden olan lağım borusu yapılan haberlerin ardından Adıyaman Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.

Belirtilen adrese gelen belediye ekipleri yaptıkları çalışmaların ardından kokuya ve tepkilere neden olan lağım borusunu onardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Adıyaman'da patlayan lağım borusu düzeltildi - Son Dakika

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